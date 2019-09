Drie dagen Vredefeesten en Villa Pace in Sint-Niklase stadscentrum JVS

05 september 2019

14u37 2 Sint-Niklaas Sint-Niklaas maakt zich op voor hét evenement van het jaar, de Vredefeesten en Villa Pace, van vrijdag tot zondag.

Het ballonfestival, dé blikvanger dit weekend, is al aan de 72ste editie toe. Het is echter héél twijfelachtig of er veel ballonnen te zien zullen zijn dit weekend, door het aangekondigde slechte weer. Afwachten dus. Heel mooi is ook het lantaarnballonballet, op vrijdag om 22.30 uur, met ballonnen die gloeien op de tonen van muziek, met onder meer sopraan Lies Vandewege die een nummer zingt in het teken van de bevrijding van de stad.

Er is veel meer dan alleen ballonnen. Het muziekfestival Villa Pace pakt drie dagen lang uit met zes podia en meer dan vijftig artiesten en bands, met Hooverphonic en Bart Peeters als headliners.

Op en rond het Hendrik Heymanplein staat de grote wereldmarkt met 100 standen van verenigingen en organisaties. Villa Pace staat dit jaar in het thema van het internationale Kinderrechtenverdrag, dat dertig jaar bestaat. Het Stationsplein krijgt dan weer een nostalgische kermis, foodtrucks, artiesten en springkastelen. En op zondag is er de Ballonloop, met 5 en 10 km loopplezier door de stad.

Meer info over het hele programma op www.vredefeesten.be en van vrijdag tot zondag via ww.hln.be/in-de-buurt/sint-niklaas.