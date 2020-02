Drie collega’s starten ‘Vroedvrouwen Waasland’ JVS

16 februari 2020

18u33 0 Sint-Niklaas In de Peter Benoitstraat in Sint-Niklaas is de nieuwe groepspraktijk ‘Vroedvrouwen Waasland’ van start gegaan.

De gemiddelde verblijfsduur op materniteit wordt korter. Bij een bevalling zonder complicaties gaan moeder en baby op dag 3 naar huis. Na een bevalling via keizersnede is dat op de vierde dag.

Heel wat vrouwen zitten daarom na hun bevalling nog met heel wat vragen. Marlene Reyns, Saskia Van Hoylandt en Katleen Van de Velde, die zelf halftijds vroedvrouw zijn in AZ Niklaas, spelen daar op in met ‘Vroedvrouwen Waasland’. Zij zijn met hun groepspraktijk gestart om een antwoord te bieden op de steeds grotere behoefte van vrouwen om voor én na de bevalling te worden bijgestaan.

Concreet kunnen ouders of aanstaande ouders bij de praktijk terecht met alle mogelijke vragen die rond zwangerschap, bevalling of de zorg voor de baby te maken hebben. In de groepspraktijk is er vooral aandacht voor de psychische en sociale aspecten van een bevalling. “We bieden kwalitatieve zorg aan jonge gezinnen in één van de belangrijkste perioden van hun leven. Die begeleiding is zeer uitgebreid en kan tot één jaar aangeboden worden. We werken uiteraard niet als solospeler, maar werken samen met andere relevante disciplines.”

De groepspraktijk is gevestigd in de Peter Benoitstraat 48, op wandelafstand van het AZ Nikolaas. Er wordt ook een AED-toestel geplaatst, die ter beschikking staat van de buurt.