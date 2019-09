Drie agenten lichtgewond bij zware vechtpartij op Vredefeesten Kristof Pieters

08 september 2019

11u44 0 Sint-Niklaas Tijdens de Vredefeesten heeft een groep jongemannen in de nacht van vrijdag op zaterdag voor heel wat problemen gezorgd in het stadscentrum. Toen het escaleerde tot een vechtpartij, keerden de daders zich tegen de politie die tussenbeide kwam. Drie agenten raakten hierbij lichtgewond.

Zowel vrijdag als zaterdag zijn de Vredefeesten in het algemeen vrij rustig verlopen. Volgens de politie waren er wel opvallend minder bezoekers dan andere jaren. Het enige incident was wel meteen vrij ernstig. Een groep jongemannen raakte na middernacht slaags met de politie ter hoogte van café Hemelrijk op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Het ging om een groep van een zevental personen die al de hele avond voor problemen had gezorgd, onder meer op het festival Krankenhaus en in het stadspark. Aan café Hemelrijk kwam het tot een vechtpartij. Toen de politie tussenbeide kwam, keerden de daders zich echter tegen de agenten. In het tumult raakten drie agenten lichtgewond. Eén van hen is zelfs arbeidsongeschikt. Vijf personen werden aangehouden en opgesloten. Ze werden ’s morgens vrijgelaten maar zullen wel vervolgd worden voor slagen en verwondingen aan de politie.