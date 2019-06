Dorp in feeststemming: zaterdag Zonnefeestmarkt in Belsele JVS

27 juni 2019

16u15 0 Sint-Niklaas Komende zaterdag 29 juni is er in Belsele de Zonnefeestmarkt, met een braderie, ambachtsmarkt, foodtrucks en optredens.

De dorpsraad Belsele Leeft en Belsele Events, de organisatoren van de kerstmarkt, zetten hun schouders komende zaterdag onder de Zonnefeestmarkt in Belsele. Vanaf 16 uur is er heel wat te beleven in het dorp, met een braderie, een ambachtsmarkt en foodtrucks. Voor de kinderen is er een kermis en een springkasteel. Naast de vernieuwde avondmarkt zijn er ook gratis optredens. Azdamme speelt van 17 tot 18 uur en van 21 tot 22 uur, tussen 18.30 tot 21 uur staan Stoomboot, Sabine Tiels en Amaryllis Temmerman op het podium.