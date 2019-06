Doodrijder riskeert zwaardere straf in beroep voor ongeval waarbij kleuter stierf in Sint-Niklaas Koen Baten

03 juni 2019

16u18 0 Sint-Niklaas Anderson C. (22) uit Sint-Niklaas is in beroep gegaan tegen de gevangenisstraf van zeven jaar die hij op 11 april van dit jaar kreeg bij de politierechtbank in Sint-Niklaas. De 22-jarige chauffeur met de Nederlandse nationaliteit reed op 20 augustus 2018 een 5-jarige kleuter dood. De moeder en een ander kind raakten levensgevaarlijk gewond en zijn nog altijd herstellende. In beroep dreigt hij echter nog zwaarder gestraft te worden, want het openbaar ministerie vraagt een celstraf van 10 jaar. “De beklaagde ziet nog altijd zijn eigen fout niet voldoende in, dat bleek al vlak na het ongeval", zegt Sarie De Vrieze van het openbaar ministerie.

Het beroep tegen Anderson C. komt er al enkele maanden na dat hij in eerste aanleg veroordeeld werd tot 7 jaar cel, acht jaar rijverbod en een geldboete van 9.250 euro. Vandaag betwist hij samen met zijn advocaat dat hij vluchtmisdrijf wou plegen en dat hij onder invloed was van verdovende middelen. De beklaagde blijft ook bij het verhaal dat hij de controle verloor nadat de passagier aan de handrem trok. “Toen hij dat deed drukte ik op het gaspedaal in plaats van op de rem”, aldus C. “Het was helemaal niet mijn intentie te snel te rijden, ik wou ook helemaal niet vluchten, maar ging om mijn gsm die de passagier had meegenomen”, klinkt het. Op het moment van de feiten had de beklaagde ook maar een voorlopig rijbewijs.

De advocaat van de beklaagde wil de feiten zeker niet minimaliseren. “Het zijn zeer ernstige feiten, een kind dat sterft is verschrikkelijk", klinkt het. “Hij heeft ook al zijn verontschuldigingen aangeboden en zijn spijt betuigd, maar op het moment van het ongeval wou hij absoluut niet vluchten en was hij niet onder invloed.” De advocaat wil dan ook de vrijspraak vragen voor het vluchtmisdrijf. “Hij wou gewoon zijn gsm gaan halen, hij is daarna ook terug ter plaatse gekomen", klinkt het. “Mijn cliënt is nog erg jong en we moeten ook rekening houden met zijn toekomst.”

Het openbaar ministerie toonde echter niet te veel mildheid. “Hij was al 300 meter ver van het ongeval, en toen hij terugkwam bood hij zich ook niet meteen aan bij de politie. Het waren getuigen die de man moesten aanduiden", zei Sarie De Vrieze. “Hij blijkt ook nog altijd geen besef te hebben van wat hij daar veroorzaakte. Dat blijkt ook uit de verklaring van de handrem die hij hier vandaag opnieuw geeft, terwijl hij wel 90 kilometer per uur reed op de plaats van het ongeval.” Het openbaar ministerie achtte het vluchtmisdrijf wel degelijk bewezen, zij vroegen dan ook voor alle feiten een celstraf van 10 jaar, een geldboete van meer dan 10.000 euro en 12 jaar rijverbod met alle examens.

Het laatste woord was aan de verdediging van de burgerlijke partij. “Wij hopen dat de beklaagde ooit de waarheid zal zeggen tegen ons en zijn verantwoordelijkheid nemen. Tot op vandaag ontbreekt dit nog altijd een beetje hebben wij het gevoel, maar we hopen dat er een dag komt dat wij de volle waarheid zullen kennen", klinkt het. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni.