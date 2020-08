Domein De Ster ook zondag volzet: “Blijven mensen afraden om te komen” Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2020

12u47 22 Sint-Niklaas Recreatiedomein De Ster werd zondag voor de derde dag op rij afgesloten. De provincie blijft oproepen om niet af te zakken naar het domein in Sint-Niklaas om onnodige drukte te vermijden. Het weekend verloopt er zonder noemenswaardige incidenten.

Vooral zaterdag was de volkstoeloop ongezien. “Rond 11 uur moesten we het domein al afsluiten", zegt veiligheidsverantwoordelijke Franky Lyssens. Ook heel wat mensen uit het Brusselse en Antwerpse kwamen afgezakt naar Sint-Niklaas. Zondag werd de ingang iets na de middag afgesloten. De oproep van de provincie om niet af te zakken naar De Ster wierp zijn vruchten af.

In tegenstelling tot op andere plaatsen verliep het weekend zonder noemenswaardige incidenten. “Mensen van een veiligheidsfirma leiden de zaken mee in goede banen en ook de lokale politie is aanwezig”, zegt Lyssens. Al is het voor wie een uur in de wagen heeft gezeten balen als het domein volzet blijkt. “Onze mensen doen hun best om de omstandigheden uit te leggen. Vorige week liepen er op een bepaald moment 5.000 mensen op het domein. Dat is niet houdbaar in deze tijden van corona. Daarom werd er beslist om in te grijpen”, aldus Lyssens.

De provincie blijft afraden om naar het domein te komen. Wie toch wil komen, wordt aangeraden om op voorhand de website en Facebookpagina van De Ster te checken.