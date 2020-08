Domein De Ster alweer volzet: “Raden mensen af om te komen” Yannick De Spiegeleir

08 augustus 2020

12u47 2 Sint-Niklaas Voor de tweede dag op rij wordt recreatiedomein De Ster afgesloten omdat de maximumcapaciteit van 3.000 personen is bereikt. Dat meldt de provincie Oost-Vlaanderen.

Nog vroeger dan gisteren moesten de verantwoordelijken van het recreatiedomein de bordjes ‘volzet’ bovenhalen. Vrijdag om 13.30 uur en zaterdag al om iets na 12 uur.

Door de hitte zoeken heel wat mensen verkoeling bij het water, maar om in de coronatijden te vermijden dat er al te veel mensen dicht op elkaar zitten, besliste de provincie om nog slechts maximum 3.000 personen toe te laten. Wie op het moment van de beslissing in de wachtrij staat, wordt wel nog toegelaten. Wie later arriveert is eraan voor de moeite. “We raden de mensen af om naar De Ster te komen. We moeten vermijden dat er teveel drukte ontstaat. Wie toch wil komen, raden we aan om op voorhand de website en Facebookpagina van De Ster te checken", klinkt het bij de Provincie Oost-Vlaanderen.