Documentaire ‘Peperdure Pillen’ aanleiding voor gespreksavond bij ACV JVS

21 januari 2020

10u18 0 Sint-Niklaas Op donderdag 23 januari vindt er in het ACV-dienstencentrum in Sint-Niklaas een gespreksavond plaats, met eerst een vertoning van de documentaire ‘Peperdure Pillen’.

De machtige farma-industrie heeft de prijsbepaling van medicijnen stevig in handen. Dat kwam vorig jaar nog heel dichtbij met het verhaal van baby Pia en geneesmiddelenproducent Novartis.

In de VPRO-documentaire ‘Peperdure Pillen’ worden vijf professionals gevolgd die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

De documentaire is een aanzet tot een kritische nabespreking, nu donderdag 23 januari in het ACV-dienstencentrum op het Hendrik Heymanplein 7 in Sint-Niklaas. Inleiding en debat worden verzorgd door Anne Delespaul, woordvoerder van Geneeskunde voor het Volk. De gespreksavond is een organisatie van ACV Waasland-Noord en het Masereelfonds Sint-Niklaas en start om 20 uur. De deelname is gratis, inschrijven kan hier.