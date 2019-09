Dochter weigert opgedrongen huwelijk en wordt verbrand met strijkijzer: ouders riskeren 3 jaar cel Nele Dooms

24 september 2019

13u59 16 Sint-Niklaas Een ouderpaar uit Sint-Niklaas moest dinsdag voor de Dendermondse rechter verschijnen omdat ze hun eigen dochter hadden mishandeld. Dat gebeurde zowel fysiek als psychisch. Het slachtoffer liep onder andere brandwonden van een heet strijkijzer op. Aanleiding was het verzet dat het meisje uitte toen haar ouders haar wilden uithuwelijken. De beklaagden riskeren drie jaar cel.

De dochter zelf was niet aanwezig tijdens het proces. Dat kon ze volgens haar advocate niet aan. “Ze lijdt aan posttraumatische stress en is in begeleiding bij een psychologe”, legde die uit. “Deze jongedame is erg onder de voet van de hele situatie. Ze heeft lang gehoopt dat er nog een verzoening met haar ouders in zat, maar het is duidelijk dat dit niet lukt. Ze heeft lang geworsteld tussen opkomen voor zichzelf en loyaliteit tegenover haar ouders, maar uiteindelijk wil ze gewoon dat er respect is voor haar eigen vrije wil. En die omvat niet uitgehuwelijkt worden.”

Aangerand

Het meisje kreeg het nieuws dat haar ouders in Marokko een partner voor haar hadden te horen toen ze net meerderjarig was. “Ze kreeg hem op foto te zien en vond hem oud”, vertelt de advocate. “Bovendien sprak hij Berbers, een taal die mijn cliënte niet machtig was. Mama fluisterde haar in wat ze naar hem moest sms’en. Ze moest zelfs mee naar Marokko, waar het meisje door haar zogezegde toekomstige echtgenoot aangerand werd. Deze jongedame probeerde haar ouders meermaals aan het verstand te brengen dat ze dit huwelijk niet wilde. Toen ze dat uiteindelijk heel duidelijk zei, liep de situatie uit de hand. Moeder verbrandde haar eigen dochter met een heet strijkijzer en vader stompte het meisje met de elleboog meermaals in de rug en met het hoofd tegen de muur. Ze is dan uiteindelijk weggelopen en ondergedoken in een vluchthuis.”

Psychische en lichamelijke mishandeling

Ook de openbaar aanklager tilde erg zwaar aan de feiten. “De ouders wilden een huwelijk compleet tegen de wil van hun dochter. Anno 2019 kan dit in deze maatschappij absoluut niet”, klonk het. “Er zijn genoeg aanwijzingen dat het meisje de waarheid spreekt over wat er allemaal gebeurd is. Deze psychische en lichamelijke mishandeling moet streng bestraft worden.”

De ouders zelf vragen de vrijspraak. Zij beweren dat ze het huwelijk niet wilden opdringen en dat de dochter liegt. “Ze legde zelf een lijstje aan om het huwelijksfeest te plannen en was zelfs al huisraad aan het kopen”, beweerden ze. “Onze dochter is ziek, altijd al geweest. Ze was nooit content. Wij zijn ook verdrietig over deze situatie en willen haar nog eens terugzien.” De rechter velt vonnis op 22 oktober.