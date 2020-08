Dj’s draaien op trappen van stadhuis: livestream Stuifkøt zondagavond te volgen Joris Vergauwen

30 augustus 2020

16u43 60

Sint-Niklaas Een online feestje, opgenomen aan het stadhuis van Sint-Niklaas, daar kunnen jongeren zich vanavond aan opwarmen. Het is een initiatief van een groep jonge dj's van het 'Stuifkøt' van jeugdhuis Den Eglantier.

“Omdat er door één of ander virus al veel te lang geen feesten meer zijn, geven we een online feestje. We hebben het al opgenomen op de trappen van het stadhuis van Sint-Niklaas. Bedoeling is dat we jongeren die bijna vergeten zijn hoe het is om uit de bol te gaan nog eens laten dansen. Zet jezelf op aanwezig en geniet zondag twee uur lang van de beste schijven!”, klinkt het bij Ruben Van Daele, gekend als dj LAMA.

Hij nam met een groep dj’s die vaak op vrijdag in jeugdhuis Den Eglantier draaien onder de noemer ‘Stuifkøt’ het initiatief voor deze livestream. Die wordt zondag uitgezonden van 21 tot 23 uur. De organisatie Gimme Thé Løøt zorgt voor het beeld en geluid, The Partybar voor de verlichting. Van 21 tot 21.30 uur zijn Arsenic & dj Saint aan het werk, van 21.30 tot 22 uur One-T & Brainzko, het volgende halfuur nemen Overtune & La Valiente het over en dj LAMA en NOISE sluiten af van 22.30 tot 23 uur.

De ‘Stuifkøt’ livestream is hier te volgen.