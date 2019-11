Dit weekend Hotfest voor het goede doel: tweedaags feestje in ‘après-ski’-sfeer JVS

21 november 2019

15u50 0 Sint-Niklaas Komend weekend vindt in Nieuwkerken de eerste editie van ‘Hotfest’ plaats, een ‘après-ski party’ voor het goede doel.

Op het terrein van het bedrijf Ghemko in de Anthonis de Jonghestraat 28 A in Nieuwkerken wordt alles in gereedheid gebracht voor Hotfest dit weekend. Op zaterdag 23 november is er daar een ‘après-ski party’ met live-artiesten Jettie Pallettie en Swoop, met daarna een groot feestje. Zondag is er een familiedag, met heel wat kinderanimatie en een coverband. Een grote tent wordt er helemaal aangekleed in ‘moose bar’-stijl, in een onvervalste ‘après-ski’-sfeer.

Hotfest is een evenement voor het goede doel, in het kader van de Warmste Week. Dat goede doel is Trefpunt Stan, een organisatie die zich inzet voor mensen en gezinnen die de zorg op zich nemen van iemand met een verstandelijke handicap. “We dachten er al langer aan om iets te doen voor de Warmste Week. Toen we het verhaal hoorden van een moeder die twee kinderen met een beperking heeft, was onze keuze snel gemaakt. Voor haar is het niet alleen een mentale, maar ook een grote praktische en financiële last op haar schouders. Omdat zij lid is van Trefpunt Stan en hier veel hulp van krijgt, was dit voor ons de logische keuze”, klinkt het Ann Van Hove, Marc Janssens en Nathalie Van Steerteghem van Hotfest.

Info en tickets: www.ghemko.be/hotfest