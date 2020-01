Discotheekbezoeker in de cel na moeilijkheden in Club Baia Kristof Pieters

19 januari 2020

De politie van Sint-Niklaas kreeg zaterdagnacht verschillende meldingen voor moeilijkheden in Club Baia aan de Grote Baan. Eén discotheekbezoeker maakte het wel erg bont en verstoorde keer op keer de orde. Hij werd daarom bestuurlijk aangehouden. De man mocht een drietal uur in de cel blijven en werd pas vrijgelaten nadat de zaak de deuren had gesloten.