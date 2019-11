Dinsdag seniorenbeurs in ‘t Bau-huis: “Senioren helpen om sociale contacten te leggen” JVS

18 november 2019

10u14 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 19 november vindt in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas de vijfde seniorenbeurs plaats.

De groep 65-plussers is vandaag in Sint-Niklaas met liefst 19.000, zowat een vijfde van de bevolking dus. De stad en de seniorenadviesraad willen die doelgroep zoveel mogelijk betrekken en informeren, en zetten daarom samen met een hele reeks partners hun schouders onder de seniorenbeurs. Die vindt dinsdag al voor de vijfde keer plaats, in ‘t Bau-huis.

Tussen 10 en 17 uur kan iedereen er terecht op een standenmarkt en zijn er een hele reeks workshops, lezingen, optredens en nog veel meer. Tal van welzijnsorganisaties, seniorenverenigingen, stad- en OCMW-diensten, thuiszorgorganisaties en voorzieningen voor senioren stellen hun werking er voor. De stad heeft intussen ook een vernieuwde seniorengids klaar. Bezoekers van de seniorenbeurs krijgen die gids mee naar huis.

“Het thema van deze seniorenweek is eenzaamheid. Dat is bij meerdere doelgroepen een aandachtspunt, maar ook bij senioren. Velen zijn op zoek naar sociaal contact, maar dat is niet altijd zo evident. Daarom is het goed om alle initiatieven te bundelen en voor te stellen, zowel via een seniorengids als een seniorenbeurs”, klinkt het bij schepen voor Senioren Sofie Heyrman (Groen), Roger Van den Hende van de seniorenadviesraad en stadsmedewerkers Gwendoline De Vogel en Sara Janssens.

De seniorenbeurs vindt plaats in ‘t Bau-huis, Slachthuisstraat 60 in Sint-Niklaas, op dinsdag 19 november van 10 tot 17 uur.