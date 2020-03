Dinsdag heel lichte toename van aantal coronapatiënten in AZ Nikolaas - Voorbije twee dagen zijn twee patiënten overleden Joris Vergauwen

24 maart 2020

17u27 20 Sint-Niklaas In het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas bedraagt het aantal coronapatiënten dinsdag 29. Daarvan liggen momenteel acht patiënten op intensieve zorgen. “In totaal gaat het om een heel lichte stijging in vergelijking met maandag”, aldus algemeen directeur Stefan Van den Brouck. In het Sint-Niklase ziekenhuis zijn de voorbije twee dagen wel twee coronapatiënten overleden.

“Er zijn de voorbije dagen helaas twee mensen overleden aan het coronavirus in het AZ Nikolaas: één persoon maandag en één persoon zondag”, zegt AZN-algemeen directeur Stefan Van den Brouck. Dat zijn de eerste twee dodelijke slachtoffers van het coronavirus in het Sint-Niklase ziekenhuis.

“Geen escalatie”

In vergelijking met maandag blijft de situatie in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas dinsdag nagenoeg onveranderd. “Er is een heel lichte stijging van het aantal coronapatiënten, maar zeker niet spectaculair. Het is wat we ook landelijk zien. Laten we hopen dat deze curve aanhoudt, dat de exponentiële groei zoals in andere landen zich hier niet voordoet. Ik denk dat het nog te vroeg is om victorie te kraaien, maar voorlopig is hier geen sprake van een escalatie”, stelt algemeen directeur Stefan Van den Brouck.

Het aantal positieve patiënten is dan wel nagenoeg hetzelfde gebleven in AZ Nikolaas. “Maar daarnaast heb je ook verdachte patiënten. Dat zijn er dinsdag 19, waarvan er ook nog een deel positief zullen worden. We zitten toch met een lichte toename, als je alles samentelt. We hebben ook vier mensen die ondertussen naar huis zijn gegaan.”

Niet-coronapatiënten: “Wacht niet te lang om arts te contacteren”

Het AZ Nikolaas doet ook een oproep aan patiënten om niet te lang te wachten met het contacteren van hun behandelende arts als hun gezondheidssituatie verslechtert. “De voorbije weken zijn de niet-dringende ingrepen en consultaties uitgesteld. Dat is een inschatting van artsen geweest op een bepaald moment, maar dat kan evolueren. We krijgen nu immers signalen dat patiënten toch te lang wachten om weer contact op te nemen met hun behandelende arts als hun gezondheidstoestand verslechtert, los van COVID-19. Op de spoed zien we mensen binnenkomen die te lang gewacht hebben, met onnodige en soms zware gevolgen. Daarom hebben we op onze website alle contactgegevens geplaatst van de artsen, met info over hoe en wanneer ze bereikbaar zijn. Als de situatie verslechtert, moet je contact opnemen met het ziekenhuis en dan liefst met de behandelende arts, en niet wachten tot je op spoed belandt. In sommige situaties zijn er ook teleconsultaties mogelijk, dus consultaties met specialisten vanop afstand. En indien nodig zijn er altijd nog consultaties in het ziekenhuis mogelijk, uiteraard met de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen.”

Alle info: www.aznikolaas.be

