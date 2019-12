Dimitri Nicoli leidt voortaan Hedin Automotive JVS

11 december 2019

17u12 0 Sint-Niklaas De dagelijkse leiding van Hedin Automotive in het Industriepark-Noord in Sint-Niklaas is voortaan in handen van Dimitri Nicoli. Hedin Automotive is één van de grotere Mercedes-Benz-concessiehouders van het land.

In de zomer van 2019 werd Autobedrijf Jacobs overgenomen door Hedin Automotive Belgium. Toen kwam ook de opvolging aan bod van Kris De Saegher en Carl Seys, de voormalige eigenaars van Autobedrijf Jacobs. De dagelijkse leiding van Hedin Automotive Sint-Niklaas komt nu in handen van Dimitri Nicoli, die al jarenlang de rechterhand was van Kris De Saegher. De dertiger was eerder al general manager van Jacobs Lokeren. Ook heeft hij als manager van de afdeling Vans en Trucks de fusie van de Trucks Lokeren en Sint-Niklaas in goede banen geleid.

Hedin Automotive Sint-Niklaas telt 100 medewerkers en draait 70 miljoen euro omzet.