Dieven weg met portefeuilles en gsm bij inbraak Kristof Pieters

11 april 2020

11u15 0

In de Jan-Baptist Davidstraat in Sint-Niklaas werd vrijdag rond 9.30 uur een inbraak vastgesteld in een woning. De dieven kwamen binnen via de niet-slotvaste achterdeur. De handtas van de bewoonster werd doorzocht. De daders gingen aan de haal met haar portefeuille en gsm en ook de portefeuille van de zoon.