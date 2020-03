Dieven weg met olijfbomen voor deur van gesloten buurthuis Fabiolapark Kristof Pieters

18u18 0 Sint-Niklaas Alsof de horeca nog niet genoeg te lijden heeft onder de coronacrisis, moeten gesloten zaken ook goed uitkijken voor dieven. Bij het ontmoetingscentrum OC Fabiola in Sint-Niklaas werden dinsdagochtend twee olijfbomen gestolen van voor de deur.

Uitbater Nico Popelier werd door een overbuur op de hoogte gebracht. “Die houdt meestal een oogje in het zeil en zag rond 7 uur dat de twee olijfbomen voor de deur verdwenen waren”, vertelt de man. “De daders hebben de potten laten staan en enkel de bomen meegenomen. Ik ben het zandspoor nog gevolgd tot in het Fabiolapark maar daar ben ik het spoor bijster geraakt.”

De bomen hadden niet meteen een grote financiële waarde. Het is vooral de verontwaardiging die overheerst bij Nico Popelier. “We hebben vrijdag de deuren moeten sluiten voor een lange periode door de coronacrisis en dan gaan dieven hier nog eens misbruik van maken. Normaal zijn de deuren hier alle dagen open van 10 tot 22 uur maar nu is er natuurlijk weinig beweging meer. Ik vrees dat ik niet de eerste en enige zaak zal zijn die beroofd gaat worden. Gelukkig heb ik wel een goede alarminstallatie. In het verleden zijn er ook al drie inbraakpogingen geweest en dit alarm heeft dus al zijn nut bewezen.”