Dieven weg met dure elektrische fietsen Kristof Pieters

02 februari 2020

13u23 0 Sint-Niklaas Op twee plaatsen in Belsele zijn vrijdag elektrische fietsen gestolen. Van de dieven is voorlopig geen spoor.

In de Watermolendreef werd ingebroken in een garagebox. Daar verdwenen twee elektrische fietsen en twee gewone fietsen. Een tweede diefstal gebeurde in de Kasteeldreef. Daar gingen de dieven eveneens aan de haal met een elektrische fiets. Mogelijk is er een link tussen beide feiten. Ook op Tereken in Sint-Niklaas was een inbraak in twee garageboxen. Het slot werd afgeknipt. Hier gingen de dieven aan de haal met werkmateriaal en een fiets.