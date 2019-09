Dieven stelen mobilhome in Frankrijk,

tachtigers Guido en Gilberta blijven achter in strandkledij Kristof Pieters

17 september 2019

13u15 1 Sint-Niklaas Wat één van hun laatste verre reizen zou worden met de mobilhome is voor Guido Van Geyt (80) en Gilberta Willockx (80) uit Sint-Niklaas uitgedraaid op een nachtmerrie. In het Zuid-Franse stadje Carnon bleven ze berooid achter met enkel wat strandkledij aan nadat dieven aan de haal gingen met hun mobilhome. “Gelukkig konden we op heel wat hulp rekenen van de politie, andere Belgische vakantiegangers en de VAB om thuis te geraken”, getuigen ze.

Al zestig jaar lang trekt het koppel er elk jaar op uit om te gaan kamperen of met hun mobilhome rond te trekken. Dit jaar trokken ze met hun zwerfwagen naar Zuid-Frankrijk. “Het zou één van onze laatste verre reizen worden”, vertelt het echtpaar. “We worden immers al een dagje ouder. We waren van plan om de mobilhome enkel nog te gebruiken voor kortere trips zoals naar zee.”

De laatste reis naar het zuiden liep echter op een sisser af. “We waren al enkele weken in Frankrijk en hadden ons afgelopen vrijdag geparkeerd op een openbare parking in het stadje Carnon. Het was er heel erg druk en we stonden op nog geen honderd meter van een politiekantoor. Toch hadden we alles heel goed afgesloten. Dat is een gewoonte. De deuren waren niet alleen vergrendeld met het slot maar ook met een stalen kabel van portier tot portier.”

Guido en Gilberta lieten dan ook met een gerust hart al hun waardevolle spullen achter in de mobilhome toen ze een bezoek brachten aan het marktje in de stad. “We hadden enkel strandkledij aan want het was erg warm die dag en we wilden aansluitend ook nog even tot aan de zee en het strand gaan.” Terug op de parking bleek de mobilhome tot hun grote verbazing spoorloos verdwenen. “We hadden ons geparkeerd naast een andere grotere mobilhome. Eerst dachten we dat die ons zicht ontnam maar toen we dichterbij kwamen zagen we dat onze mobilhome er echt niet meer stond. Daar stonden we dan, met enkele wat strandkledij aan, zonder portefeuille, gsm of kleren. We zijn dan uiteraard eerst aangifte gaan doen bij de politie. Die was erg behulpzaam en heeft ons naar een nabijgelegen hotel gebracht.”

Guido trok vervolgens naar een camping in de buurt waar hij de eerste Belg aansprak die hij tegenkwam. “Heel vriendelijke mensen. Aangezien we geen gsm meer hadden en de telefoonnummers van onze kinderen niet van buiten kennen, hebben ze voor ons de namen opgezocht op Facebook en via de weg berichtjes gestuurd naar de familie.”

Zoon Jean-Paul (60) keek vreemd op toen hij het Facebookbericht kreeg. “Uiteraard is er eerst argwaan omdat een vreemde plots een bericht stuurt met de melding dat je ouders hulp nodig hebben. Ik heb dan gebeld naar mijn vader maar ik kwam meteen op zijn voicemail terecht. Bij mijn moeder bleef de telefoon gewoon rinkelen maar niemand nam op. Daarop heb ik contact opgenomen met die Belg en hij is met zijn gsm naar het hotel gelopen om mijn ouders door te verbinden.”

Bezittingen kwijt

Guido en Gilbert hadden gelukkig wel een bijstandsverzekering bij VAB. Die liet meteen 200 euro overmaken naar het hotel zodat ze kleren konden kopen en liet het koppel repatriëren met een taxi. Intussen is het echtpaar terug thuis maar al hun bezittingen zijn ze wel kwijt. “De mobilhome, een Fiat Rapido Ducato, was 13 jaar oud maar nog wel in prima staat. We durven het amper berekenen maar we zijn een klein kapitaal kwijt. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om de mobilhome maar achterop hing ook nog eens een elektrische tandem en daarnaast gaat het om de hele inboedel, gps, tablet, gsm’s en kledij.”

De familie heeft intussen via sociale media foto’s verspreid van de mobilhome. “Er is immers altijd een kans dat het voertuig ergens opduikt”, klinkt het. De nummerplaat van de mobilhome is SDP 548. Wie het voertuig heeft gespot, kan contact opnemen via jeanpaul-van-geyt@hotmail.com of 0494128294