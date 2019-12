Dieven proberen in te breken bij Euroshop: geen buit maar wel schade aan dak Kristof Pieters

26 december 2019

17u05 0 Sint-Niklaas Het warenhuis Euroshop heeft vorig weekend dieven over de vloer gekregen. Die maakten twee gaten in het dak om in de kantoren te geraken maar dat mislukte. Er is dus geen buit gemaakt maar de schade is wel aanzienlijk.

Het nieuws van de inbraakpoging raakte pas nu bekend. De politie onderzoekt de zaak nog. Opvallend is dat de dag voor de inbraak de waakhond dood werd aangetroffen. Mogelijk is er een verband tussen beide feiten. Het is trouwens niet de eerste keer dat er wordt ingebroken bij Euroshop. De zaak voerde daarom de veiligheidsmaatregelen gevoelig op. Er werd voor 200.000 euro geïnvesteerd in een camerasysteem. Dit is ook met het oog op het terugdringen van het aantal winkeldiefstallen.