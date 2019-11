Dieven op stroperspad in Sint-Niklaas Kristof Pieters

17 november 2019

09u56 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft de voorbije dagen de handen vol gehad met de vaststelling van verschillende inbraken. Dieven sloegen verspreid over het hele grondgebied toe.

In de Waterjufferstraat werd een raam opengebroken. De precieze buit is nog niet bekend. In de Heimolenstraat raakten dieven binnen via de veranda. Ze gingen aan de haal met een laptop. Vrijdag was er om 7.30 uur ’s morgens een inbraak in een school aan Driegaaienhoek. Het nadeel is nog onbekend. Om 19.30 uur ’s avonds werd ook een inbraak vastgesteld in een woning in de Spieveldstraat. Hier werd een raam ingeslagen aan de voorzijde. Om 19.45 uur werd een inbraak gemeld in het Industriepark-West. De deur van een bedrijf was opengebroken en de kassa werd leeggehaald. De buit is beperkt. In de Eduard Prissestraat was het ook prijs. Om 20.45 uur stelden bewoners vast dat het keukenraam was geforceerd. Tot slot was er om 23 uur ook nog een inbraak in de Hoge Bokstraat. Hier werd een zijdeur geforceerd en gingen dieven op de loop met juwelen.