Dieven breken binnen in flat boven winkel in Stationsstraat Kristof Pieters

15 augustus 2019

13u56

In een appartement boven de vroegere winkel Schoenenreus in de Stationsstraat is woensdagmiddag rond 13 uur een inbraak vastgesteld. Het waren familieleden van de bewoners die de inbraak vaststelden. De bewoners zelf zijn op reis. Het precieze nadeel kon daarom nog niet bepaald worden. De voordeur van de flat werd met bruut geweld opengebroken.