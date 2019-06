Dieven breken achterdeur open met spade uit tuinhuis Kristof Pieters

01 juni 2019

12u49 0

In een woning in de Verzusteringlaan in Sint-Niklaas werd vrijdagavond rond 17 uur een inbraak vastgesteld. Een spade uit het tuinhuis werd gebruik om de achterdeur te forceren. De dieven gingen aan de haal met geld en juwelen.