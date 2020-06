Dieven aan de haal met Playstation in Heihoekstraat Yannick De Spiegeleir

28 juni 2020

Dieven zijn aan de haal gegaan met een spelconsole van Playstation tijdens een inbraak in een huis in de Heihoekstraat. De daders waren de woning vrijdag binnengedrongen via de achterdeur. Ook twee speakers werden meegenomen.