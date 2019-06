Dieven aan de haal met 200.000 euro spaargeld in kluis van 350 kilo: familie looft 5.000 euro uit voor gouden tip JVS

13 juni 2019

16u10 0 Sint-Niklaas De familie Van der Gucht uit Sint-Niklaas looft een beloning van 5.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar hun gestolen kluis. “Ons spaargeld, ongeveer 200.000 euro, zat in die kluis”, klinkt het. Een opmerkelijke diefstal is het bovendien: de kluis is maar liefst 350 kilo zwaar en was verstopt in een achtergebouw.

De politie voert al twee weken een onderzoek naar de diefstal van de kluis, maar voorlopig zonder resultaat. Daarom neemt de familie nu zelf het initiatief. Ze doen een oproep naar getuigen die tips hebben om hun gestolen kluis terug te vinden. Als dat kan leiden tot het vinden van de daders en de buit, levert die gouden tip 5.000 euro op.

Het was een opmerkelijke diefstal, in de nacht van vrijdag op zaterdag 1 juni. Normaal gezien verblijft Marc Van der Gucht bij zijn ouders, in de woning in de De Cauwerstraat in Sint-Niklaas, maar die nacht was hij bij zijn vriendin. Ook de buren waren op reis met hun grote hond, die anders bij het minste geluid blaft. En net die nacht sloegen ze toe. De daders knipten een stuk tuinomheining aan de straatkant door en glipten langs het huis naar een achtergebouw, waar de kluis zich bevond. Ze slaagden erin om de 350 kilo zware kluis mee te nemen. “En daar zat ongeveer 200.000 euro in, vooral spaargeld van mijn ouders, maar ook een deel van mij. Mijn ouders hebben nooit de gewoonte gehad om met hun geld naar de bank te gaan. Die kluis was veilig, dachten ze. Al tientallen jaren wordt ze gebruikt. Het was dan ook een complete verrassing dat ze gestolen was.”

“Héél verdacht”

De familie heeft zich decennialang beziggehouden met de handel in oud ijzer en schroot. In het achtergebouw waar de kluis stond, staat er nog heel wat rommel. “De kluis was zelfs niet zichtbaar. Ze stond verborgen achter een hoop gerief. En bijna niemand wist die kluis staan, alleen mijn vader, ikzelf en nog enkele familieleden. We hebben wel een idee over wat er zou kunnen gebeurd zijn. Het is wel héél verdacht dat de daders blijkbaar perfect wisten waar ze moesten zijn. Ze zijn recht naar dit achtergebouwtje gekomen. Ze hadden ook gespecialiseerd materiaal mee om die zware kluis mee te nemen, wellicht een karretje met een hydraulisch systeem. Er zijn immers bandensporen gevonden. Is er iemand van de familie betrokken? Heeft iemand getipt of zijn mond voorbij gepraat op café? We weten het niet, maar we hopen wel dat deze diefstal wordt uitgeklaard. Dit was de spaarpot van mijn ouders, hun centen voor een zorgeloze oude dag. Dat willen we terug. Daarom loven we ook een beloning uit van 5.000 euro voor de gouden tip.” Wie de familie Van der Gucht uit de De Cauwerstraat kan helpen, kan hen bereiken op 0475/53.71.30.