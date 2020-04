Dezelfde daders overvallen nachtwinkel twee keer op twee weken, politie zoekt getuigen Kristof Pieters

29 april 2020

18u18 20 Sint-Niklaas Een nachtwinkel in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas werd begin dit jaar op korte tijd twee maal overvallen. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende elementen zijn die deze twee zaken aan elkaar linken. In het VTM-programma Faroek is een opsporingsbericht verspreid met een oproep naar getuigen.

De eerste overval vond plaats op dinsdag 21 januari. Twee personen stapten de nachtwinkel in de Driekoningenstraat in Sint-Niklaas binnen. Eén van hen richtte een wapen op de uitbater terwijl de tweede het geld uit de kassa graaide. Er werd zo’n 300 euro buitgemaakt. Volgens de uitbater waren de daders erg jong. De eerste persoon was 1,70 meter groot en droeg een blauwe jas met witte koordjes. Hij richtte het wapen op de winkelier en is vermoedelijk linkshandig. Zijn kompaan is 1,60 meter groot en droeg een donkerblauwe jas met een kap met een rand van pels en witte schoenen van Nike. Wat opviel, waren de gele linten aan de jas ter hoogte van de hals en de heup.

Volgens de speurders komen dezelfde daders opnieuw in beeld bij een tweede overval een week later, op maandag 3 februari. Dit keer zijn ze echter vergezeld van een derde persoon. Ze gingen aan de haal met 600 euro uit de kassa en enkele fardes sigaretten ter waarde van 700 euro.

Wie één van deze personen kent of een vermoeden heeft om wie het gaat, kan dit laten weten op het gratis telefoonnummer 0800/ 30. 300 van de politie. Wie wil mailen, kan dat via opsporingen@police.belgium.eu.