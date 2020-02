Deze week in ‘t muziekclub Ey: Gregor Borland, Barbora Botošová en Zakouska Joris Vergauwen

25 februari 2020

07u37 0 Sint-Niklaas In muziekclub ‘t Ey in Belsele staat vrijdag een dubbelconcert van Gregor Borland en Barbora Botošová op het programma. Zondag staan de vier Franse topmuzikanten van Zakouska er op het podium.

Komende vrijdag vanaf 21 uur staan Gregor Borland en Barbora Botošová op het podium van ‘t Ey, met dank aan het vijfdaagse ‘Fiddlers on the Move’-vioolfestival in Gent. Tijdens dat festival worden violisten uitgestuurd naar een aantal kleinere muziekpodia. ‘t Ey krijgt de kans om twee concerten met twee vioolvirtuozen te geven.

De Schot Gregor Borland is al vanaf zijn negende bezig met de ‘Highland & North East Scottish’ vioolstijlen. Tijdens zijn carrière speelde hij met bekende bands en artiesten als Kathryn Tickell, Davy Steele en Jim Malcolm and Burach.

Roma-violiste Barbora Botošová is al meer dan 10 jaar actief, ook als componiste en muziekpedagoge. Naast haar klassiek academische opleiding leerde ze het traditionele Romarepertoire van haar muzikale familieleden. Voor dit concert wordt ze begeleid door enkele plaatselijke vrienden, een ensemble van Slovaakse Romamuzikanten onder leiding van meester-muzikant Martin Balogh.

Op zondag 1 maart vanaf 16 uur speelt Zakouska in ‘t Ey. Die vier Franse topmuzikanten halen inspiratie uit Mediterrane- en Balkanmuziek, die ze samenbrengen in composities vol passie en gevoel.

Info: www.tey.be.