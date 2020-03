Deze week in muziekclub ‘t Ey: Yegor Zabelov en Cold & Raw Joris Vergauwen

03 maart 2020

09u38 0 Sint-Niklaas Deze week staan de bekende Wit-Russische accordeonspeler Yegor Zabelov en de Keltische muziekband Cold & Raw op het podium van ‘t Ey in Belsele.

Op vrijdag 6 maart om 21 uur speelt Yegor Zabelov in ‘t Ey. De Wit-Russische accordeonspeler is componist en instrumentalist, schrijft muziekstukken voor theaterproducties en films en is oprichter van ‘Gurzuf’ en ‘Yegor Zabelov trio’. Hij liet zich inspireren door heel uiteenlopende genres, van rock en jazz tot avant-garde en neoklassiek. Hij gebruikt ook heel wat elektronica om zijn doel te bereiken: spookachtige, intense geluidslandschappen die alles overlaten aan jouw verbeelding.

Op zondag 8 maart concerteert Cold & Raw, vanaf 16 uur. Soetkin Baptist, Jan Van Outryve en Didier François brengen songs over leven en dood, geluk en verdriet, composities met Keltische oorsprong. Het concert zou normaal gezien plaatsvinden in de kerk van Belsele. Omdat het echter op dat moment carnaval is in het dorp zal het concert toch in ‘t Ey plaatsvinden.

Info: www.tey.be