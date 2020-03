Deze week in De Casino: twee dagen gothic rock met cultband The Mission en 70ste verjaardag Raymond van het Groenewoud Joris Vergauwen

03 maart 2020

10u19 0 Sint-Niklaas De Britse gothic-rockband The Mission speelt vrijdag 6 én zaterdag 7 maart in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas.

The Mission werd in 1985 gevormd door zanger Wayne Hussey en bassist Craig Adams, nadat The Sisters of Mercy splitte. Deze week speelt The Mission op vrijdag én zaterdag in De Casino in Sint-Niklaas. Gothic rock van de bovenste plank dus, en een must voor wie in de jaren tachtig al graag eens zwaarmoedig en in het zwart gekleed door het leven ging. De donkere en bombastische gothic rock van The Mission is verbonden met de pure new wave uit die jaren tachtig. Culthits zoals ‘Tower Of Strength’, ‘Wasteland’ en ‘Butterfly On A Wheel’ blijven als een grafsteen overeind staan.

Wayne Hussey trekt met The Mission momenteel door Europa met ‘The United European Party Tour’. De band houdt halt in maar liefst twintig landen. En ook in de Casino treden ze deze week dus twee keer aan. De band speelt tijdens de ene show uitsluitend nummers uit de oneven albums, tijdens de andere show uitsluitend nummers uit de even albums. De band beslist op de dag zelf welke setlist er die avond wordt gespeeld. “Combi gaan, is de enige sluitende oplossing”, klinkt het bij De Casino, die daarvoor speciale tarieven heeft. Voor tickets voor vrijdag én zaterdag betaal je 40 euro in voorverkoop, voor vrijdag of zaterdag is dat 23 euro in voorverkoop. Wie de tickets aanschaft als deel van een triootje ziet de prijs nog meer dalen.

Er is nog meer dan The Mission alleen. Deze week brengt De Casino nog twee concerten, maar dan in de stadsschouwburg, in samenwerking met het Sint-Niklase Cultuurcentrum. Op donderdag 5 maart staat ‘Birdsong’ daar op de agenda, een filmconcert van Hendrik Willemyns (Arsenal). ‘Birdsong’ gaat over de harde wereld van een jonge poetsvrouw in Tokyo, die ervan droomt om via de plaatselijke The Voice een muziekcarrière uit de grond te stampen. Haar droom verandert echter snel in een nachtmerrie, want ze betreedt de duistere onderwereld van de muziekindustrie. Hendrik brengt met Paulien Mathues het verhaal tot leven tijdens dit Birdsong-filmconcert.

En tot slot is er zaterdag nog Raymond van het Groenewoud in de stadsschouwburg. Hij viert dit voorjaar zijn zeventigste verjaardag op de plek waar hij het liefst vertoeft: het podium.

