Deze week in De Casino: jazz met John Ghost en new wave met dj Nick Joris Vergauwen

25 februari 2020

07u57 0 Sint-Niklaas Maandagavond al speelde Het Zesde Metaal een uitverkocht concert in De Casino. Verder deze week staat er een jazzoptreden van John Ghost en een new wavefeestje met dj Nick op het programma.

John Ghost is de groep rond gitarist/componist Jo De Geest. Hun muziek staat voor minimalisme, elektronica en een filmisch karakter. John Ghost is ingenieus én toegankelijk, vaak omschreven als een symbiose tussen de klanken van Steve Reich, Nils Frahm en Jaga Jazzist. De groep stelt op donderdag 27 februari vanaf 20.30 uur de nieuwe plaat ‘Airships Are Organisms’ voor in De Casino.

Zaterdag is er ‘The New Wave Revival Night’. DJ Nick van de vroegere legendarische dancetempel Avant Garde presenteert in De Casino een nostalgisch feest voor liefhebbers van new wave en aanverwante genres, onder het motto ‘Back to the dark eighties!’.

Info en tickets: www.decasino.be