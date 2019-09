Dertien wijkteams strijden om Sint-Niklase Petanquecup 2019 JVS

14 september 2019

15u58 0 Sint-Niklaas Dertien petanqueploegen strijden zaterdagmiddag om de titel van de ‘Sint-Niklase Petanquecup 2019’ aan recreatiedomein De Ster.

Veel volk in en rond de petanquehal ’t Schuurken in de Lange Rekstraat zaterdagmiddag, vlak naast recreatiedomein De Ster. Daar vindt het afsluitende tornooi plaats van de ‘Sint-Niklase Petanquecup 2019’. Dat is een petanquecompetitie tussen verschillende wijken uit Sint-Niklaas en de deelgemeenten. In heel wat wijken zijn er petanqueterreintjes, waar wijkbewoners wekelijks spelen. Aan de petanquecompetitie nemen liefst dertien wijkteams deel. Het tornooi vindt normaal gezien plaats in de overdekte petanquehal, maar door het mooie weer worden de meeste wedstrijden buiten afgewerkt.