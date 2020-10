Dertien procent minder bezoekers op De Ster in coronazomer Joris Vergauwen

10 oktober 2020

18u48 0 Sint-Niklaas De coronamaatregelen hadden duidelijk een effect op de bezoekersaantallen van de recreatiedomeinen de voorbije zomer. In De Ster in Sint-Niklaas waren er, in vergelijking met 2019, 13 procent minder bezoekers in de periode van juni tot en met september.

Het zomerseizoen van de Oost-Vlaamse provinciale domeinen liep ten einde op 30 september. De domeinen zijn tevreden over de zomer, ook al moesten ze in het voorjaar enkele weken sluiten en waren er beperkingen door de strenge coronamaatregelen, zo meldt de provincie.

In de coronazomer waren er overal minder bezoekers. Niet verrassend natuurlijk voor De Ster, waar in augustus een beperking van het aantal bezoekers tot drieduizend per dag werd ingevoerd. Het zorgde ervoor dat De Ster de zomer van 2020 afsluit met dertien procent minder bezoekers dan vorig jaar. “Enerzijds was er de annulatie van grote evenementen op de domeinen, maar natuurlijk zorgde ook de beperkte capaciteit voor een daling van de bezoekerscijfers”, aldus gedeputeerde voor Recreatiedomeinen Annemie Charlier (N-VA).

Op andere domeinen was de daling nog spectaculairder. In Puyenbroeck in Wachtebeke waren er 45 procent minder bezoekers. In De Gavers in Geraardsbergen was er zelfs een daling van 65 procent.