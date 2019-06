Dennis P. bekent moord op ex-vrouw Barbara maar zegt dat het om impulsieve daad ging Kristof Pieters en Koen Baten

25 juni 2019

15u56 2 Sint-Niklaas Dennis P. uit Temse heeft bekentenissen afgelegd over de moord op zijn ex-vrouw Barbara Ongena (33). De vrouw werd vorige week dinsdag dood aangetroffen in haar appartement na een brand. Al snel werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. De vrouw had net een punt gezet achter haar relatie. De verdachte moest vanmorgen voor de raadkamer verschijnen en blijft aangehouden voor moord.

De feiten gebeurden vorige week dinsdag in een appartement in de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas waar Barbara Ongena, moeder van twee zoontjes van 8 en 6 jaar, sinds enkele weken verbleef. De brandweer werd opgeroepen om de deur te openen omdat de vrouw geen teken van leven meer gaf toen er werd aangebeld. Binnen werd een brandhaard en het lichaam van de jonge vrouw gevonden. Vrij snel werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. De brand bleek aangestoken en de vrouw vertoonde sporen van wurging. De politie had meteen de ex-partner van Barbara in het vizier. Ze had nog maar net een punt achter de relatie gezet en de volgende dag had het koppel een afspraak bij de notaris om de echtscheidingsprocedure in te zetten. Een getuige had Dennis P. bovendien uit het appartement zien vertrekken die avond.

P. heeft intussen de moord bekend en werkt goed mee met het onderzoek. De exacte omstandigheden van het overlijden blijven nog wel onduidelijk. De beklaagde blijft beweren dat het om een impulsieve daad ging en dat hij haar dood niet op voorhand heeft gepland. Volgens hem kwam zijn ex-vrouw door verstikking om het leven en heeft hij haar niet gewurgd.

De nabestaanden van Barbara zijn opgelucht dat hij de moord bekend heeft maar kunnen wel moeilijk geloven dat het om een impulsieve daad ging. Volgens hen is er wel degelijk sprake van voorbedachte rade omdat hij eerder al dreigementen had geuit. Ze hopen dat hij de komende dagen en weken stap voor stap uit de doeken zal doen wat er die avond precies gebeurd is in het appartement.

De verdachte zelf probeerde afgelopen donderdag nog zelfmoord te plegen in de gevangenis van Dendermonde, maar de cipiers konden dit voorkomen. Hij is intussen aan de beterhand. Volgens zijn advocaat heeft het hele gebeuren ook op zijn cliënt een grote impact gehad.

Tien jaar geleden overleed de moeder van Dennis P. op bijna exact dezelfde wijze als Barbara. Een buurman werd voor de feiten opgepakt en geïnterneerd. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het parket deze zaak zal heropenen . Binnen een maand moet de man zich opnieuw verantwoorden voor de raadkamer in Dendermonde.