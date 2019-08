Dendermondse Steenweg afgesloten van maandag 12 tot woensdag 14 augustus JVS

07 augustus 2019

16u46 0 Sint-Niklaas Van maandag 12 tot woensdag 14 augustus wordt de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas afgesloten voor het verkeer, vlak voor de Kapelstraat.

In de loop van het najaar gaat De Watergroep een grote, nieuwe waterleiding aanleggen vanaf de watertoren in de Schoolstraat en onder het Waasland Shopping Center. Deze nieuwe waterleiding zal aangesloten worden op het net ter hoogte van het kruispunt van de Dendermondse Steenweg met de Kapelstraat en Tereken.

Als voorbereiding op die werken en om de bestaande leidingen te controleren, worden van maandag 12 tot woensdag 14 augustus werken uitgevoerd op dat kruispunt. Daarbij wordt de Dendermondse Steenweg vlak voor de Kapelstraat afgesloten. De Dendermondse Steenweg wordt dus doodlopend. Vanuit de rijrichting Tereken-N70 en Kapelstraat blijft het wel mogelijk om in de Dendermondse Steenweg te rijden. Er is een wegomleiding voorzien via de N41 en de N70. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang.