Dementiecoaches van start in het Waasland JVS

30 mei 2019

11u03 0 Sint-Niklaas Vanaf deze maand kunnen Waaslanders die met dementie geconfronteerd worden en hun mantelzorgers gratis beroep doen op een dementiecoach.

Het project rond dementiecoaches in het Waasland is een initiatief van de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland. Mensen die in het Waasland wonen en recent de diagnose dementie hebben gekregen (vanaf januari 2018) kunnen samen met hun mantelzorgers gratis beroep doen op een dementiecoach. “In het Waasland waren er in 2018 naar schatting 4.700 mensen met dementie. Dat aantal stijgt tegen 2035 naar 7.100. Dat is een gemiddelde toename van 52 procent”, klinkt het.

Vertrouwenspersoon

“Wie met dementie wordt geconfronteerd, zit vaak met honderden vragen. Er zijn heel wat organisaties die kunnen helpen met deze vragen, maar vaak is de toeleiding naar deze verschillende diensten een struikelblok. Dokters kunnen voor de persoon met dementie of diens mantelzorgers een dementiecoach aanvragen. De persoon met dementie of de mantelzorger zal rechtstreeks gecontacteerd worden door de dementiecoach, die ondersteuning zal bieden in de zoektocht naar hulp. De coach zal ook de functie opnemen van vertrouwenspersoon en hen wegwijs maken in het zorglandschap in de regio.”

Vanaf deze maand kunnen inwoners van Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht een beroep doen op zo'n dementiecoach.

Alle info: www.geintegreerdezorgwaasland.be, 0483/41.39.69.