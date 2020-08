Delphine Boël zet groot werk in Gerdapark Joris Vergauwen

17 augustus 2020

17u59 0 Sint-Niklaas In oktober wordt in Sint-Niklaas een groot beeldhouwwerk van Delphine Boël ingehuldigd. Het is het eerste werk van de dochter van koning Albert II in de publieke ruimte.

Het belooft een metershoog werk te worden dat Delphine Boël naar Sint-Niklaas brengt, maar wat het precies wordt, blijft nog geheim. Het beeldhouwwerk van Boël krijgt een plaats in het Gerdapark, vlakbij het Welzijnshuis. ‘Ageless Love’, heet de sculptuur, die op 17 oktober wordt ingehuldigd. Het is meteen de eerste keer dat er een beeldhouwwerk van Delphine Boël een plaats krijgt in de publieke ruimte. Het gebeurt op initiatief van de vzw Kunst in de Stad, dat intussen al voor meer dan vijftig beelden zorgde in Sint-Niklaas.

Momenteel loopt er ook een tentoonstelling van Delphine Boël in Knokke, met werk dat ze de laatste zeven jaar maakte tijdens de lange juridische strijd met koning Albert II. Die pijn verwerkte ze in gedichten en schilderijen. Eind januari erkende Albert II uiteindelijk dat Delphine Boël wel degelijk zijn dochter is.