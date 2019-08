Defecte Lijnbus verliest olie: wielertoerist zwaar ten val én frontale botsing met twee gewonden Kristof Pieters

22 augustus 2019

09u02 1 Sint-Niklaas Een lijnbus heeft donderdagochtend voor heel wat ellende op de weg gezorgd tussen Eksaarde en Sint-Niklaas. Om ongekende reden was er een lek ontstaan in de brandstoftank van de bus. Op het kilometerslange mazoutspoor kwam het vervolgens tot verschillende ongevallen. Op de Dries in Sinaai kwam een wielertoerist zwaar ten val en liep verschillende breuken op. Ook elders vielen fietsers op het gladde wegdek. In Eksaarde vielen twee gewonden bij een frontale botsing.

De buschauffeur reed nietsvermoedend van Eksaarde richting Sint-Niklaas. Ter hoogte van de Nauwstraat in Belsele kreeg de man echter melding op zijn dashboard dat hij moest gaan tanken. Omdat de chauffeur pas een uur voordien, net voor aanvang van zijn shift, zijn bus had volgetankt rook hij onraad en ontdekte hij het lek. Ondertussen had hij al zo’n 10 kilometer gereden waardoor het hele traject besmeurd lag met diesel en spekgladde wegen tot gevolg.

De brandweer kreeg rond 6.40 uur de eerste melding binnen van het mazoutspoor. Bij aankomst in Sinaai bleek het spoor veel groter en langer te zijn dan aanvankelijk gedacht. Bij het aanrijden naar Sinaai passeerde de brandweer ook de lijnbus die in panne stond in de Nauwstraat.

In totaal verloor de bus maar liefst 400 liter mazout van aan de kerk in Eksaarde tot de Nauwstraat in Belsele. Aan de Dries in Sinaai was het nog iets gladder dan elders door de aanwezigheid van kasseien en enkele verkeersdrempels. De brandweer van Sint-Niklaas kreeg bijstand van ploegen met tankwagens uit Stekene en Sint-Gillis-Waas. Op het grondgebied van Eksaarde, kuiste brandweer Lokeren de boel op.

Er gebeurden ook enkele ongevallen door het oliespoor. In de Marktstraat en de Puiveldestraat vielen enkele fietsers zonder al te veel erg. In de Vleeshouwersstraat in Sinaai kwam een wielertoerist zwaar ten val. Hij werd met verschillende breuken afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op de Nieuwe Baan in Eksaarde verloor de bestuurster van een Fiat Panda in de bocht ter hoogte van de Ramstraat de controle over haar voertuig. De wagen slipte en botste frontaal op een bestelwagen die uit de andere richting kwam. De bestelwagen belandde in de gracht. Het andere voertuig kwam in de berm terecht aan de overkant van de weg. Bij de hevige klap raakten beide bestuurders gewond.

De verschillende brandweerposten van de hulpverleningszone Waasland hadden bijna twee uur nodig om het hele traject op te kuisen.