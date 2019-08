Defecte Lijnbus verliest olie: wielertoerist maakt zware val Kristof Pieters

22 augustus 2019

09u02 1 Sint-Niklaas Een wielertoerist is donderdagochtend zwaar ten val gekomen op een mazoutspoor aan de Dries in Sinaai. De man liep verschillende breuken op. Ook elders vielen fietsers op het gladde wegdek. De oorzaak bleek een defect aan een lijnbus.

De brandweer werd donderdagochtend rond 6.40 uur opgeroepen voor het opruimen van een breed mazoutspoor op de Dries in Sinaai. Bij aankomst bleek het spoor veel groter en langer te zijn dan aanvankeijk gedacht. Bij het aanrijden naar Sinaai passeerde de brandweer een lijnbus die in panne stond in de Nauwstraat in Belsele. Deze bleek een lek te hebben in de mazouttank. Maar liefst 400 liter mazout werd verloren van aan de kerk in Eksaarde tot de Nauwstraat in Belsele. Aan de Dries in Sinaai was het nog iets gladder dan elders door de aanwezigheid van kasseien en enkele verkeersdrempels. De brandweer van Sint-Niklaas kreeg bijstand van ploegen met tankwagens uit Stekene en Sint-Gillis-Waas. Op het grondgebied van Eksaarde, kuiste brandweer Lokeren de boel op.

Er gebeurden ook enkele ongevallen door het oliespoor. In de Marktstraat en de Puiveldestraat vielen enkele fietsers zonder al te veel erg. In de Vleeshouwersstraat in Sinaai kwam een wielertoerist zwaar ten val. Hij werd met verschillende breuken afgevoerd naar het ziekenhuis.