Debby Vermandel bij zes finalisten van ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ JVS

15 november 2019

13u49 0 Sint-Niklaas Op 30 november wordt de ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ verkozen. Bij de zes finalisten is ook Debby Vermandel van het gelijknamige schoonheidsinstituut aan de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas.

Al 26 jaar werkt Debby Vermandel als zelfstandige in haar schoonheidsinstituut in Sint-Niklaas. Dit jaar nam ze deel aan de nationale wedstrijd voor de titel van ‘Beste schoonheidsspecialiste van het jaar 2020'. Uit de tientallen inzendingen in het voorjaar kwam ze als één van de zes finalisten uit de bus. De jury hanteerde strenge selectienormen. Er was onder meer een bezoek van een mystery guest, die de behandelingen, de hygiëne, de ontvangst, de know-how en vele kleine details naging.

Debby Vermandel volgde een opleiding in Gent en studeerde af als regente in de haartooi en schoonheidsverzorging. In haar beginjaren werkte ze onder meer als freelancer voor heel wat gereputeerde merken in de huidverzorging, maar toch hield ze steeds vast aan haar eigen instituut en de uitbouw van haar cliënteel. De 20ste verjaardag van haar instituut vierde ze nog met een heuse pop-up winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas.

Eind deze maand weet ze of ze de titel van ‘Schoonheidsspecialiste van het jaar’ in de wacht sleept. “Nu is het afwachten en aftellen naar 30 november, wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt. Het is spannend en een hele eer om bij de finalisten te zijn”, aldus Debby Vermandel. De titel van beste schoonheidsspecialiste van het jaar wordt bekend gemaakt tijdens een gala-avond in het Kasteel van Brasschaat.