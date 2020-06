De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met stadsgids Sandra Vancauwenberghe: “Ontdek de verborgen groene oase in Sint-Niklaas”

Sint-Niklaas

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt Sandra Vancauwenberghe u naar een heel mooi parkje, verscholen in de ‘zorghoek’ van Sint-Niklaas, dat ze zelf nog maar pas ontdekte. Het is de nalatenschap van textielbaron Pierre Vermeire, die eind 19de eeuw een kasteel liet bouwen naast zijn fabriek. De kasteeltuin van weleer is nog maar pas toegankelijk. “Dit is een vrijwel onbekende, groene en verfrissende oase van rust en stilte, midden in de stad.”