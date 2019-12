De wagen in... om vijf meter af te leggen: nieuw clubhuis petanqueclub ligt nét buiten omheining Leden vragen provincie om poortje te mogen installeren Joris Vergauwen

18u28 0 Sint-Niklaas Door de geplande afbraak van ‘t Schuurken aan de petanquehal van De Ster heeft de Seniors Petanqueclub na meer dan 25 jaar een nieuw clubhuis moeten inrichten, in een garage op de parking van Het Wijnhuis. Eén probleem: hun clubhuis bevindt zich nu net buiten de omheining van de petanquezone. De senioren vragen de provincie om een simpel poortje te mogen plaatsen om naar de petanqueterreinen te kunnen stappen, maar voorlopig zonder resultaat. “Gevolg is dat we in plaats van 5 meter te stappen nu de auto moeten nemen.”

De vijftigtal senioren van de ‘Seniors Petanqueclub’ hebben maandag hun nieuwe clublokaal feestelijk geopend. Vorige zomer kregen ze van de provincie te horen dat ze hun clublokaal ‘t Schuurken, in de petanquezone aan de Lange Rekstraat, na meer dan 25 jaar moesten verlaten. ‘t Schuurken wordt binnenkort afgebroken, om plaats te maken voor een parking aan de petanquehal van De Ster. De provincie gaat er de petanquezone helemaal opnieuw inrichten.

De petanquespelers begrijpen niet goed waarom hun clublokaal gesloopt moet worden. “Dat is eigenlijk nergens voor nodig. ‘t Schuurken heeft ook een lange traditie, die nu jammer genoeg verloren gaat. Maar soit, we wilden zo snel mogelijk een oplossing. Die vonden we uiteindelijk op het terrein van Het Wijnhuis, dat zich vlak naast de petanquezone bevindt. De voorbije maanden hebben we er een oude garage omgebouwd tot nieuw clubhuis. Dat heeft ons 17.000 euro gekost, wat we tot de laatste euro uit eigen zak hebben betaald”, vertelt Willy Van Goethem van de Seniors Petanqueclub.

“Auto nemen in plaats van 5 meter te stappen”

‘t Schuurken bevond zich in de petanquezone van De Ster, waardoor de leden tussen het petanquen door even konden pauzeren met een drankje. Hun nieuwe clubhuis ligt echter net buiten de petanquezone. Vanuit hun nieuwe clubhuis zien ze nog steeds de petanqueterreinen liggen, op een paar meter afstand, alleen staat er nu een omheining tussen. “We hebben gevraagd om een poortje in de omheining te mogen maken, zodat we gewoon naar de petanqueterreinen kunnen stappen. Helaas krijgen we geen antwoord van de provincie. Dat betekent dat we nu vanuit ons clubhuis de auto moeten nemen naar de terreinen. Van de parking van Het Wijnhuis, langs de Lange Rekstraat en vervolgens tot aan de petanquezone: dat is een afstand van bijna een kilometer. We zijn al een dagje ouder. Voor velen lukt dat niet meer te voet.”

De bevoegde gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) uit Belsele liet eerder al weten dat er overleg zou volgen met de petanqueclub. “Tot nu toe hebben we nog niks gehoord. We hopen op overleg. We wáchten erop, want dit is toch een terechte vraag? We zijn senioren die graag petanque spelen. En een simpel poortje, meer is er niet nodig om ons helemaal gelukkig te maken.”