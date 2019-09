De Ster neemt afscheid van het treintje JVS

30 september 2019

18u16 0 Sint-Niklaas Het bekende treintje op recreatiedomein De Ster heeft zijn laatste rit gereden. Ook de trampolines verdwijnen op het domein.

Het zomerseizoen is voorbij. Op het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas wordt niet alleen afscheid genomen van de zon, maar ook van twee attracties die decennialang op het domein aanwezig waren. Zo heeft het bekende treintje zijn laatste rit achter de rug op De Ster. Vele tientallen jaren bracht het treintje bezoekers van de ene naar de andere kant van het domein. Bij schooluitstapjes voor kleuters stond een ritje met de trein op het domein steevast op het programma. Maar daar komt nu dus een einde aan. “We zoeken nog naar een alternatief voor het treintje”, klinkt het op De Ster.

Wat eerder al bekend was gemaakt: de trampolines aan de ingang van de Lange Rekstraat verdwijnen ook. Die zijn maandag al verwijderd. Voor de trampolines was er al een alternatief. Zo is er in de speeltuin een airtrampoline geplaatst, nog voor de zomer. “Er is een tijd van komen en van gaan. En soms gaat dat niet zonder spijt. Ons domein heeft al een lange geschiedenis. Daardoor zijn er ook enkele verouderde attracties. De trampolines zijn nu verwijderd. En ook het treintje zal in de toekomst jammer genoeg niet meer door het domein rijden.”

Meer over De Ster