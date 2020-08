De Ster eerste keer afgesloten door beperking capaciteit Yannick De Spiegeleir

07 augustus 2020

16u53 0 Sint-Niklaas Wie deze namiddag rond 14 uur nog een plekje wou bemachtigen in recreatiedomein De Ster was eraan voor de moeite. “Rond 13.30 uur naderden we de afgesproken limiet van 3.000 personen. Enkel de mensen die toen al in de wachtrij stonden, mochten nog binnen”, zegt waarnemend verantwoordelijke Anneke Elskens.

Om de volkstoeloop tijdens de heersende hittegolf in goede banen te leiden en de drukte te vrijwaren in deze coronatijden werd eerder deze week beslist dat vanaf vrijdag het domein zou afgesloten worden bij het bereiken van de maximumcapaciteit van 3.000 personen.

Wie een abonnement heeft, mag wel nog binnen. De verkoop daarvan is wel al afgesloten. “Uit ervaringen weten we dat heel wat abonneehouders vooral in de ochtend komen.” Ook de politie hield vrijdag mee een oogje in het zeil. Op een paar enkelingen na toonden de meeste mensen die na de afsluiting van De Ster nog arriveerden begrip voor de maatregel.