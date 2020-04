De Spoele splitst woonzorgcentrum op in deel voor besmette en niet-besmette bewoners Kristof Pieters

15 april 2020

13u25 4 Sint-Niklaas Het woonzorgcentrum De Spoele in Sint-Niklaas heeft de resultaten van de grootschalige coronatest die vorige week werd uitgevoerd. In totaal werden er 216 personen getest waarvan er 28 positief zijn. Het gaat om 22 bewoners en 6 personeelsleden. Het woonzorgcentrum zal nu het gebouw opsplitsen in twee delen voor de besmette en niet-besmette bewoners.

In totaal selecteerde de Vlaamse overheid 85 rusthuizen om te testen op het coronavirus. In 55 van die rusthuizen is een uitbraak van corona vastgesteld en werden ook de zorgverleners getest. Dit was ook het geval voor woonzorgcentrum De Spoele in Sint-Niklaas

“We hebben intussen de resultaten binnen van de grootschalige testing”, zegt Zorgpunt Waasland-voorzitter Maxime Callaert (N-VA). “Van de 216 personen zijn er 28 positief getest. Het gaat om 22 bewoners en 6 personeelsleden. We hebben alle bewoners en hun familie ingelicht en gaan nu een reorganisatie doen in het rusthuis. Omdat de grootste uitbraak op de vierde verdieping was, gaan we die net als de derde verdieping voorbehouden voor mensen die besmet zijn met corona. Alle gezonde bewoners zullen ondergebracht worden op de eerste en tweede verdieping. Ook het personeel zal opgesplitst worden in verschillende ploegen om kruisbestuiving te voorkomen.”