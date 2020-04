De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Redactie

06 april 2020

12u15 0 WAASLAND Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie uit het Waasland. Voor alle ingestuurde beelden per gemeente kunnen jullie hier terecht. On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Een stilaan herkenbare foto: achter elkaar in de rij met een winkelkar. In de Pastoor Steenssensstraat in Beveren maakten ze er iets ludieks van en bracht het de buurt duidelijk dichter - maar niet te dicht - bij elkaar. Bedankt aan Gerry Beck voor de inzending.

We vermoeden dat het papa Wouter De Gendt uit Beveren was die zijn tuin omploegde in de vorm van een hart, maar Bloem en Camille - links bovenaan - poseren trots voor de foto.

Grootouders niet meer kunnen bezoeken of vastpakken, ook bij de familie Baekelmans uit Kruibeke is het een gemis. Daarom stuurden ze deze knappe foto in. “Moemoe en Vava we missen jullie, maar we houden vol!”, klinkt het moedig.

Geen zwembad om op te vallen voor onze helikopter? Dan moet je creatief zijn. De zoon van Kristien Van Duyse uit Beveren rolde een groot blauw zeil uit en zette zich in een opblaasbare band, de glijbaan doet de rest.

De brandweerpost van Sint-Gillis-Waas had al hun materiaal buiten uitgestald, inclusief een brandweerman hoog in de ladderwagen. Helaas niet gezien door onze helikopter, maar wel een mooi spektakel voor de buren, waaronder inzender Robert Stabel.

Achahbar Said uit Lokeren trok met een spandoek het dak van de moskee op. “De moslimgemeenschap vecht samen tegen deze gezamenlijke vijand en stelt ruimte ter beschikking indien nodig”, vertelt hij bij zijn inzending.

Stijn Rogiers uit Lokeren leefde zich uit en beschilderde een laken. De kleuren zijn ook niet toevallig gekozen, in Stijn schuilt duidelijk een Sporting Lokeren-supporter in goede en kwade dagen.

Het hoeven niet altijd grote tekeningen of acties te zijn. Deze schattige boodschap ontvingen we van Esma en Sherif uit Sint-Niklaas. Hun groetjes krijg je er gratis bij.

Blijf in uw kot, maar op je dak mag je wel nog. Dat dachten ook Joeri De Buysscher uit Moerbeke en zijn partner. “Vandaag kwamen we even niet van ons dak af en schreeuwden we het uit: ‘Heal the world’! Dankjewel aan alle helden! Jullie zijn onmisbaar!”, is hun mooie boodschap.

In manege De Singelhoeve in de Kasteelstraat in Beveren zijn ze fotogeniek aangelegd. Een mooie zonsondergang met de boodschap ‘Samen Sterk’ vormde dit knappe plaatje. Met dank aan Tessa Beerens voor de inzending.

Ruben en Lena uit Zwijndrecht haalden hun stoepkrijt boven om deze warme bedanking met iedereen te delen. Jullie bedankt voor deze inzending!

De familie Glory uit Zwijndrecht fietst hart voor corona. Er lijkt een deelnemer te missen maar we vermoeden dat de mama des huizes instond voor dit leuke beeld.

Volhouden, het is wat we allemaal moeten doen. Of dat nu betekent dat je moet binnen blijven of elke dag moedig in de zorg werkt. Ook Lobke uit Waasmunster denkt er zo over en puzzelde de boodschap bij elkaar in de tuin.

Hartjes langs de Schelde in Temse. Simpel maar mooi. Ook leuk voor de vele wandelaars en fietsers die er dezer dagen in overvloed passeren. Freddy Van den Branden legde dit mooie beeld vast.