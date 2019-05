De politie, uw dierenvriend: inspecteur bekommert zich om jonge slechtvalk die vermoedelijk uit nest is gesukkeld Kristof Pieters

27 mei 2019

19u52 0 Sint-Niklaas Een jonge slechtvalk komt momenteel op krachten in het vogelopvangcentrum in Kieldrecht. Een interventieploeg van de politie Sint-Niklaas trof het dier op 24 mei aan terwijl het op de grond zat op het Onze-Lieve-Vrouwplein in Sint-Niklaas.

Met de hulp van een behulpzame passant kon de vogel in een doos worden gestoken. De vogelbescherming is het beestje nadien komen ophalen waarna hij werd overgebracht naar het vogelopvangcentrum van Kieldrecht. Achteraf bleek dat de jonge slechtvalk erg verzwakt was. Vermoedelijk is hij afkomstig van het nest in de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Sinds 2014 huist een koppel slechtvalken op de toren van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Om hen een handje te helpen plaatste Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels een nestkast die vrijwel meteen door het koppel in gebruik werd genomen. Nadien werden er ook nog twee webcams geplaatst zodat iedereen met een computer of smartphone het doen en laten van de vogels tijdens de broedperiode kan volgen.