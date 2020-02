De Modekerk in Collegekerk: zeven modezaken pakken uit met fashion, food en fun op unieke locatie Joris Vergauwen

28 februari 2020

10u06 0 Sint-Niklaas Een avond vol fashion, food en fun op een bijzondere locatie: dat zijn de ingrediënten voor ‘De Modekerk’, een initiatief van zeven modezaken uit Sint-Niklaas en Belsele.

Na het succes van hun vorige modeshow, ‘De Modetuin’ op het Stationsplein vorig jaar, presenteren zeven lokale modezaken nu een nieuw event. Op woensdag 11 maart pakken ze uit met ‘De Modekerk’, opnieuw op een bijzondere locatie. Deze keer is de Collegekerk het decor. “We stellen het nieuwe fashionseizoen voor in een uniek kader met drinks, bites en muziek”, kondigen ze aan. “Ook nu zijn we bewust op zoek gegaan naar een unieke locatie in het centrum van Sint- Niklaas. De Collegekerk is een van de oudste kapellen in Sint- Niklaas en ademt geschiedenis uit.”

De modezaken zijn dameskleding Avenue, Schoenen De Ruyte, Optiek Van Overloop, Lingerie Marie M, conceptstore Sis & Stories, kinderkleding Petit Beau en De Ruyte Kids. “Met onze samenwerking willen we enerzijds onze collecties tonen, maar anderzijds ook aangeven dat Sint-Niklaas meer te bieden heeft dan alleen de winkels in de stadskern. Je vindt zowel in de stadskern als in de deelgemeenten unieke winkels waar persoonlijk advies en service centraal staan. Sommigen onder ons bieden collecties aan die exclusief in België en zelfs in Europa te verkrijgen zijn. En dit evenement is niet alleen een samenwerking tussen winkels uit Sint-Niklaas. We kiezen bewust ook voor lokale leveranciers. Zelfs onze dj woont hier.”

De Modekerk vindt plaats op woensdag 11 maart vanaf 19.30 uur en sluit aan op het ‘R-Oh-de Loperweekend’ van 7 en 8 maart in de stadskern. Een toegangskaart kost 25 euro en geeft recht op 25 euro korting bij de deelnemende handelaars van donderdag 12 tot zondag 15 maart. De winkels zijn zondag 15 maart open vanaf 11 tot 17 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars.