Sint-Niklaas

Ja, het is lockdown voor iedereen. Ook bekende Waaslanders moeten — net als u en ik — braaf in hun kot blijven. Lopen ze de muren op? Of maken ze eindelijk tijd voor die veel te lang uitgestelde droom? Vandaag schotelen we muzikant en tv-figuur Sean Dhondt onze vijf vragen voor. De Sint-Niklazenaar woont met zijn Amerikaanse vrouw Allison in Tielrode, samen met hun twee katten Mac en Maybe. Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier