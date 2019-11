De Jasmijn organiseert Belgisch kampioenschap racketlon JVS

05 november 2019

14u13 0 Sint-Niklaas Op zondag 11 november vindt in sportcentrum De Jasmijn in Sint-Niklaas het Belgisch kampioenschap racketlon voor junioren plaats.

Bij racketlon speel je tegen je tegenstander eerst een set tafeltennis, dan een set badminton, vervolgens een set squash en tenslotte een set tennis. Wie het meeste punten scoort over deze vier sporten, is de winnaar van de wedstrijd.

In sportcentrum De Jasmijn in Sint-Niklaas wordt komende zondag het Belgisch kampioenschap racketlon afgewerkt, voor junioren. Wie nog wil deelnemen, kan dat ook. Wie geboren is in 1998 of later, kan zich inschrijven. Er zijn reeksen in de leeftijdscategorieën -13 jaar, -16 jaar, -18 jaar en -21 jaar. “Om deel te nemen aan dit kampioenschap moet je geen ervaring hebben in alle vier de sporten. Bij racketlon heerst een heel ontspannen sfeer en er zijn in België bijna geen jeugdspelers die even goed zijn in meerdere racketsporten”, klinkt het. “Ken je niet van alle sporten de precieze spelregels? Ook dit is geen probleem, want we voorzien bij elke sport iemand die een woordje uitleg kan geven. Bovendien kan elke deelnemer gratis deelnemen aan initiatielessen voor twee racketsporten naar keuze.” Al het nodige materiaal kan je ook ter plaatse gratis huren.

Elke speler speelt 2 tot 4 wedstrijden. Deelnemen kost 10 euro en 5 euro voor de verzekering.

Info: www.racketlon.be/bkjunioren, www.dejasmijn.be