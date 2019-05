De hipste zomerbars van het Waasland Kristof Pieters Joris Vergauwen en Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

12u16 5 Sint-Niklaas Om een vakantiegevoel te ervaren, hoef je de komende maanden niet ver te lopen. Ook in het Waasland is er een mooi aanbod van zomerbars waar je van een frisse cocktail kan nippen op een zwoele avond. Wij lijsten ze voor u op.

Café Congé (Sint-Niklaas)

Waar? Villa da Vinci, Parklaan, Sint-Niklaas

Wanneer? Café Congé is dit jaar open van 29 juni t/m 25 augustus, elke dag tussen 11 en 23 uur.

Waarom naar daar? Volgens het gesmaakte concept, voor iedereen wat wils, heel familiaal en kindvriendelijk, in een mooie groene en ruime omgeving. Ook een aparte aanpak naar bar en keuken toe, met een overdekt terras voor 240 mensen, met onze gekende specialiteiten als gamba’s, verse cocktails, salades, verse sappen en limonades tot mocktails.. Volop zomer met strandstoelen en elke week een optreden.

Inkom? Gratis

The Village (Moerbeke-Waas)

Waar? Op de voormalige suikerfabrieksite tussen de Opper- en Terweststraat.

Wanneer? Vanaf 29 juni tot 5 september. De bar is elke weekdag open van 15 tot 23 uur en in het weekend van 11 tot 1 uur.

Waarom naar daar? Ecologische zomerbar met ‘Bamboe Dome’. Concerten van lokale muzikanten en workshops met lokale ondernemers

Inkom? Gratis

Thirsty Toucan (Beveren)

Waar? Kasteeldomein Cortewalle (Zwarte Dreef)

Wanneer? Van 12 juli tot 14 augustus (elke dag vanaf 14 uur, zondag vanaf 12 uur)

Waarom naar daar? Van der Valk Hotel baat de zomerbar voor de tweede maal uit en vorige editie was een groot succes. Daarom wordt een tweede bar geplaatst en zal het aantal zitplaatsen verdubbelen. Thirsty Toucan belooft frisse cocktails, zomerse beats en een origineel foodaanbod. Er zullen ook terug randactiviteiten op poten worden gezet voor een breed publiek zoals yogasessies, kinderanimatie, salsacursussen, enz.

Inkom? Gratis

Vagevuur Zomerbar (Lokeren)

Waar? Op de binnenkoer van een oud begijnhof in het hartje van Lokeren: de site Vagevuur van jeugdhuis T-Klub in de Heilig Hartlaan 8 - 10.



Wanneer? In augustus. Op vrijdag en zaterdag van 14 uur tot middernacht en op woensdag en zondag van 14 tot 23 uur.

Waarom naar daar? Deze zomerbar ligt in het hart van een culturele site waar steeds wat te beleven valt. Je bevindt je te midden van een authentiek kader met zicht op de kapel. Gedurende de zomer zullen er in verschillende ruimtes activiteiten georganiseerd worden. De unieke inrichting bestaat volledig uit recuperatiematerialen. De zomerbar ademt creativiteit. Elke vrijdag is er een afterwork met dj’s en pizza’s uit de befaamde pizzabar van Vagevuur.

Inkom? Gratis

BARàBAZ (Bazel)

Waar? Pastorijtuin van Bazel (Kruibekestraat)

Wanneer? Van 8 tot 11 augustus

Waarom naar daar? Baràbaz duikt elk jaar op in elk lijstje van mooiste zomerbars. Het recept? Chillen op het gras, gin-tonics in een zeteltje en een intiem concert tussen de bomen. De zomerbar viert haar vijfjarig bestaan en belooft een mooi programma waarover later meer.

Inkom? Gratis

The Lakehouse (Kemzeke)

Waar? Domein De Wal (De Stropersstraat)

Wanneer? Van mei tot september (Open van donderdag tot zondag)

Waarom naar daar? The Lakehouse is zonder twijfel de grootste zomerbar van de regio met een capaciteit voor ruim 1.000 bezoekers. De bar ligt naast een grote vijver en heeft een openluchtdansvloer. Het voormalige restaurant is sinds vorig jaar een club waar kan verder gefeest worden.

Inkom? Gratis

De Zevenster (Sint-Gillis-Waas)

Waar? Tussen de fruitbomen in een boomgaard, Heerweg 1 in Sint-Gillis-Waas

Wanneer? De hele zomer van woensdag tot zondag van 14 tot 22 uur

Waarom naar daar? Fruitbedrijf Tack-De Cauwer uit Sint-Gillis-Waas heeft zich niet uit het veld laten slaan door de Russische boycot op Europese producten. Ze persten de appelen en peren waarmee ze bleven zitten tot fruitsap. Maar ze schenken ook streekbiertjes en andere dranken in hun boomgaard.

Inkom? Gratis

Koer Bonjour (Temse)

Waar? Op de koer van basisschool De Klimroos, Clemens De Landtsheerlaan 3, Temse

Wanneer? Koer Bonjour is open van 18 juli tot en met 11 augustus, telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Waarom naar daar? Gezellige zomerbar, leuke en familiale sfeer, met streetfood, tapas, artisanale producten en streekbieren, maar ook lokale dj’s, jong muziekgeweld en een speeltuin. Dolle pret voor alle leeftijden.

Inkom? Gratis